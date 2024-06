information fournie par France 24 • 22/06/2024 à 12:23

Les tensions se sont accrues ces derniers jours entre le Hezbollah libanais (soutenu par l'Iran) et Israël. Un face-à-face est engagé depuis huit mois et laisse craindre un conflit d'une plus grande ampleur. De son côté, l'ONU craint un "autre Gaza" au Liban.