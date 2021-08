information fournie par France 24 • 09/08/2021 à 15:00

L'Afrique est-elle un terrain de chasse apprécié des services secrets français ? On en parle avec un ancien agent des services secrets français, François Waroux, qui a été pendant 20 ans officier traitant au sein de la DGSE. Il a notamment opéré en Éthiopie, au Sénégal et en Tunisie. Il a publié ses mémoires "James Bond n'existe pas" et plus récemment, "KGB-DGSE : 2 espions face à face" avec Sergueï Jirnov (Éd. Mareuil).