Les perspectives économiques de ODDO BHF AM pour 2025

information fournie par Boursorama • 06/02/2025 à 09:15

Que nous réserve l'année 2025 sur les marchés ? Alors que les valeurs américaines ont fait la course en tête en 2024, boostées par la révolution IA, va-t-on assister vers un rééquilibrage vers d'autres secteurs ? L'Europe peut-elle redevenir attrayante pour les investisseurs ? Quels éléments sont à surveiller en ce début d'année et quelle allocation d'actifs semble la plus adaptée dans l'environnement actuel ?

Pour répondre à toutes ces questions et partager sa vision des marchés sur les mois à venir, Laurent Denize, directeur des investissements chez ODDO BHF Asset Management était sur le plateau de l'Actu Bourse.

Vidéo sponsorisée.