Les personnes de couleurs non grata en boite de nuit en Corée du Sud, un immeuble effondré en Iran

information fournie par France 24 • 04/07/2022 à 16:22

En Corée du Sud, certaines boîtes de nuit et autres lieux festifs interdisent systématiquement l’entrée aux étrangers. Une politique jugée xénophobe et qui cible plus particulièrement les personnes noires et de peau foncée, largement documentée sur TikTok et Instagram par ceux qui la subissent.

L’effondrement meurtrier d’un immeuble en construction, le 23 mai, à Abadan, dans la province du Khouzistan, a soulevé une vague d’indignation en Iran. Trente-sept personnes ont perdu la vie dans cette tragédie et plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Des centaines de personnes continuent quant à elles de manifester contre les autorités accusées d’incompétence et de corruption.