Les pépites de la cote avec Nicolas Boutet, PDG de Wedia

information fournie par Boursorama • 30/06/2022 à 13:41

Ce mois-ci, Nicolas Boutet, PDG et fondateur de Wedia, spécialiste de la gestion de contenus, est l'invité des Pépites de la Cote. Il détaille l'actualité du groupe, les perspectives et les différents leviers de croissance, et commente évidemment le cours de Bourse de la société. Dans un second temps, on retrouve Augustin Lecoq, gérant actions spécialiste des petites capitalisations chez Mandarine Gestion pour dresser un bilan du premier semestre.

