Les pépites de la cote avec Benoît Hennaut, président du directoire d'Herige

information fournie par Boursorama • 22/11/2021 à 16:29

Benoît Hennaut, président du Directoire d'Herige est l'invité de ce nouveau numéro des pépites de la cote. Il revient notamment sur les résultats du groupe, le contexte actuel de pénurie et de hausse des coûts des matériaux, et commente le cours de Bourse de la société. En deuxième partie, Augustin Lecoq, gérant actions spécialiste des microcapitalisations chez Mandarine Gestion, aborde la question de l'ESG pour ces PME et ETI cotées.