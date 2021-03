France 24 • 02/03/2021 à 16:28

Rencontre avec l'écrivain et dramaturge Éric-Emmanuel Schmitt, traduit dans près de 50 langues, qui vient présenter le premier volume, sur huit à paraître, de sa traversée des temps. Une histoire de l'Humanité depuis 8 000 ans jusqu'à nos jours, croisement littéraire entre Alexandre Dumas et Yuval Noah Harari. Son projet romanesque ambitieux l'anime depuis qu'il a 25 ans et se concrétise aujourd'hui.