10/05/2024

Des dizaines de milliers de personnes, qualifiées de "retournés" par l’OIM et de "maudits" par la société ivoirienne, errent dans les rues d'Abidjan et d'autres grandes villes de la Côte d’Ivoire. Ayant fui leur pays dans l’espoir d’une vie meilleure en Europe, ces anciens migrants sont désormais confrontés à la réalité brutale de leur retour, marquée par la honte, l’échec et la détresse financière. Yassin Ciyow et Guillaume Collanges sont allés à leur rencontre.