information fournie par France 24 • 26/07/2024 à 17:02

Les Jeux olympiques de Paris 2024 seront les plus paritaires de l’histoire moderne : 5250, femmes et 5250 hommes. Mais parité ne rime pas toujours avec égalité… Roxana Maracineanu, ancienne nageuse olympique et ancienne ministre des Sports, explique comment le sport doit encore devenir plus égalitaire : avec plus de femmes entraîneuses et plus de femmes à la tête des fédérations sportives.