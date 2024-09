information fournie par France 24 • 22/09/2024 à 11:10

Israël et le Hezbollah ont échangé dimanche leurs plus intenses bombardements en près d'un an de guerre, le mouvement chiite libanais tirant une pluie de missiles sur le nord de l'Etat hébreu, dont l'aviation a pilonné le Sud-Liban. La tension est au plus haut, et selon l'analyse de Serge Berberi, correspondant de France 24 au Liban, plusieurs experts affirment qu'Israël pourrait faire du Liban son front principal.