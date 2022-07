information fournie par France 24 • 18/07/2022 à 11:50

La romancière Karima Berger se définit comme arabe et française, occidentale et orientale, musulmane et laïque. Son ouvrage "Les gardiennes du secret" (Éd. Albin Michel) dresse le portrait des grandes figures féminines de l'imaginaire musulman, telle Khadija, épouse du prophète. Dans cet hommage rendu aux premières musulmanes, l’essayiste lève le voile sur un islam pensé par des femmes.