Les Exilées : au Kurdistan d'Irak, avec les Iraniennes qui prennent les armes

information fournie par France 24 • 16/12/2022 à 12:11

Son visage a fait le tour du monde. Mahsa Amini, une kurde de 22 ans, est morte le 16 septembre 2022 après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs pour port du foulard non conforme à la loi. Depuis, la colère populaire enflamme les rues de l’Iran. En face, le régime multiplie les arrestations, les tortures et les condamnations à mort. De nombreux manifestants et manifestantes fuient cette répression et trouvent refuge au Kurdistan irakien voisin.