information fournie par France 24 • 14/12/2024 à 22:51

La médecine traditionnelle repose sur l’usage de produits naturels et sur des savoirs ancestraux, pratiquée par des guérisseurs et des tradipraticiens. Elle représente une solution de soins pour des millions de personnes en Afrique. Une pratique très répandue qui doit surmonter des défis importants liés notamment à la production de médicaments et au manque de reconnaissance officielle. Mamadou Aliou Baldé, professeur émérite et pharmacien, est l'invité du journal de l'Afrique.