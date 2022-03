Les 27 réitèrent leur soutien à l'Ukraine

information fournie par France 24 • 25/03/2022 à 20:53

Les 3 sommets extraordinaires, OTAN, G7 et Union Européenne se terminent. L'alliance atlantique est-elle plus unie que jamais comme l'affirme Joe Biden ? Sur le gaz russe, l'Europe reste divisée. Vladimir Poutine peut-il perdre la guerre ? La dynamique s'inverse-t-elle en faveur des Ukrainiens alors que certains évoquent une guerre d'usure ? 3 millions et demi d'ukrainiens ont déjà quitté leur pays et le risque d'une crise alimentaire mondiale sont les conséquences directes de cette guerre.