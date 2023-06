Léna Lazare, activiste écologiste : "Les Soulèvements de la terre assument leurs modes d’action"

information fournie par France 24 • 28/06/2023 à 11:40

Léna Lazare est l'une des porte-paroles des Soulèvements de la terre, dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la dissolution la semaine dernière. Il est notamment reproché au collectif écologiste des violences lors de plusieurs actions : de l'occupation des sites des cimentiers Lafarge et Eqiom, aux manifestations anti-bassines de Sainte-Soline, et plus récemment aux actions contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Si les Soulèvements de la terre "assument" leurs modes d’action, ils "n'appellent pas à la violence envers les individus", répond Léna Lazare sur notre plateau.