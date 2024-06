information fournie par France 24 • 01/07/2024 à 00:13

Une foule dense s'est réunie place de la République, à Paris, où se sont exprimés les figures du Nouveau Front populaire. Des manifestants "qui ont peur mais qui gardent de l'espoir" après les premiers résultats des élections législatives qui placent le Rassemblement national et ses alliés en tête du premier tour (33,2 %), devant le Nouveau Front populaire (28,1 %), suivi par la majorité présidentielle Ensemble (21 %), et la droite et LR (10 %). Les précisions de Marco Pommier sur place.