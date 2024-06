Législatives : une drôle de campagne ? Parlons-en avec J. Dungelhoeff, J. Pain et V. Couronne

information fournie par France 24 • 24/06/2024 à 12:44

Nous entrons ce lundi dans la deuxième et dernière semaine de campagne officielle pour le premier tour des législatives anticipées en France, provoquées par la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Jamais sous la Vème république le temps de campagne n’aura été si court. Cette campagne express permet-elle un véritable débat démocratique ? A-t-on le temps de parler du fond, au-delà des personnalités et des opérations de communication ? En somme les Français qui vont voter le 30 juin le feront-ils avec toutes les cartes en main ? Parlons-en avec Julie Dungelhoeff, grand reporter à France 24, Julien Pain, journaliste à France Info, et Vincent Couronne du média les Surligneurs.