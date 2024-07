Législatives : une coalition introuvable ? Parlons-en avec B. Daugeron et M. Perelman

information fournie par France 24 • 09/07/2024 à 14:27

Le Nouveau Front populaire (NFP), arrivé en tête du second tour des législatives anticipées, compte imposer un Premier ministre à Matignon dans la semaine, mais avec quelle majorité, quelle coalition et quel projet politique ? Combien de temps le flou peut-il durer, alors que les trois blocs – NFP, Ensemble et RN – sont quasiment au coude-à-coude ? Dans quelle ère institutionnelle le pays est-il entré ? On en parle avec Bruno Daugeron, professeur de droit public, constitutionaliste, et Marc Perelman, journaliste politique à France 24.