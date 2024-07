Législatives : Marine Le Pen arrive au QG du RN pour une réunion du bureau exécutif

information fournie par France 24 • 01/07/2024 à 11:29

Le Rassemblement national (RN) est arrivé en tête du premier tour des élections législatives, dimanche 30 juin, avec plus de 33 % des voix. Porté par un taux de participation de 66,71 %, le RN a frappé un grand coup d'entrée, en faisant élire 39 députés dès le premier tour, à commencer par Marine Le Pen dans son fief du Pas-de-Calais. Le parti affirme n'avoir "aucune inquiétude" pour former un gouvernement s'il obtient une majorité absolue aux législatives. Une réunion du bureau exécutif se tient ce lundi pour évoquer le second tour.