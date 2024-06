information fournie par France 24 • 30/06/2024 à 23:45

À l'issue du premier tour des élections législatives, dimanche 30 juin, Jean-Luc Mélenchon a rejoint les militants du Nouveau Front Populaire place de la République à Paris. Il s'est exprimé aux côté d'Olivier Faure, Marine Tondelier et Manuel Bompard, mais François Ruffin et Raphaël Glucksmann n'étaient pas présents. L'analyse en plateau du sociologue et politologue Erwan Lecoeur, de l'éditorialiste Yves Thréard et de la docteure en sciences politiques, Agathe Cagé.