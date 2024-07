information fournie par France 24 • 03/07/2024 à 15:41

Plus de 200 candidats se sont désistés pour le second tour de l'élection législative, la plupart afin d'éviter une triangulaire qui pourrait déboucher sur la victoire du RN. Le "front républicain" s'est reformé malgré quelques fissures, certaines personnalités comme Edouard Philippe appelant à ne pas se désister au profit d'un candidat LFI. La perspective d'une majorité absolue semble s'éloigner pour le RN. Roselyne Febvre reçoit Pierre Jacquemain et David Revault d'Allonnes pour en discuter.