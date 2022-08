Législatives au Sénégal : le camp présidentiel perd sa majorité absolue

information fournie par France 24 • 04/08/2022 à 23:05

Le camp présidentiel a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale mais reste en tête d'une très courte avance à l'issue des élections législatives au Sénégal, selon les résultats officiels provisoires de la Commission nationale de recensement des votes. Les détails dans cette édition avec notre correspondant Elimane Ndao, et l'analyse de Babacar Ndiaye, directeur de la recherche et des publications du think tank WATHI.