information fournie par France 24 • 04/11/2024 à 23:03

De retour de séjour d'Arabie Saoudite et de Turquie le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est une fois de plus monté créneau. Il a condamné la violence politique remarquée lors la campagne électorale des législatives du 17 novembre au Sénégal. Diomaye Faye qualifie les attaques verbales et physiques d'inadmissibles. Il affirme que les responsables répondront de leurs actes devant la justice. La correspondance à Dakar d'Elimane Ndao.