Le secrétaire d'État américain Marco Rubio rencontre le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, au Département d'État à Washington. IMAGES
Le secrétaire d'État américain Rubio rencontre le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte
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