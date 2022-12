information fournie par France 24 • 26/12/2022 à 11:40

Cheminots, policiers aux frontières, infirmières, ambulanciers, facteurs : de plus en plus de secteurs sont touchés par des grèves au Royaume-Uni. Les syndicats demandent des hausses de salaire pour faire face à une inflation record. Mais le gouvernement, lui, reste sourd aux revendications et refuse d'augmenter des salaires ce qui, selon lui, risquerait de faire déraper encore une peu plus les hausses de prix.