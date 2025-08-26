Le président libanais Joseph Aoun rencontre les envoyés américains Thomas Barrack et Morgan Ortagus ainsi que les sénateurs américains Lindsey Graham et Jeanne Shaheen au palais présidentiel. IMAGES
Le président libanais reçoit une délégation américaine
