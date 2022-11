information fournie par France 24 • 30/11/2022 à 15:09

Entre l'Inde et la couronne britannique, on ne peut pas vraiment parler d'une histoire d'amour, et pour cause : soixante-quinze ans après la fin du brutal régime colonial mis en place dans le sous-continent indien, le souvenir de la présence des Anglais pendant près de deux-cents ans reste un moment douloureux pour les indiens.