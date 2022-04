Le Pen - Macron : deux France ? J-10 avant le second tour de l'élection présidentielle

information fournie par France 24 • 14/04/2022 à 20:31

J-10 avant le second tour de la présidentielle française. Emmanuel Macron est en déplacement ce jeudi au Havre, où la population a majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. De son côté, Marine Le Pen est en visite en Avignon, ville qui a également plébiscité le candidat de la France insoumise. Mêmes objectifs pour les deux candidats : tenter de mobiliser l'électorat de Mélenchon et convaincre les indécis et les 12,8 millions de personnes qui se sont abstenues au premier tour.