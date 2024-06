Le patron de Boeing est auditionné par le Sénat américain

information fournie par France 24 • 19/06/2024 à 10:58

Le patron de Boeing, Dave Calhoun, a reconnu devant une commission d'enquête du Sénat américain consacrée à la qualité de la production de son groupe, la "gravité" de la situation en affirmant que des progrès avaient d'ores et déjà été réalisés.

Dans le public, se trouvaient des proches de victimes des crashes d'avions de Boeing en 2018 et 2019, brandissant des photos de leurs disparus et des pancartes. Au début de sa déclaration d'ouverture, M. Calhoun s'est levé pour leur faire face et a présenté des excuses "au nom de tous les employés de Boeing à travers le monde, passés et présents, pour (leurs) pertes".