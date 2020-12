France 24 • 18/12/2020 à 12:24

Cette semaine, la plus parisienne des artistes belges est notre invitée! Virginie Hocq est comédienne et humoriste. Avec elle, nous irons à la Gaîté Lyrique à la découverte de l'exposition sensorielle et virtuelle "Faire corps", imaginée par la compagnie de danse Adrien M et Claire B. Virginie Hocq nous présentera aussi son ami, l'acteur Julien Boisselier.