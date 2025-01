information fournie par France 24 • 22/01/2025 à 23:13

Le Niger, le Burkina Faso et le Mali, pays du Sahel qui ont conclu un pacte de défense mutuelle connu sous le nom d'Alliance des États du Sahel, affirment lancer une force conjointe de 5 000 soldats. Le ministre nigérien de la Défense, Salifou Mody, affirme que la nouvelle force disposerait de ses propres moyens aériens, équipements et ressources en matière de renseignement, et qu'elle opérerait sur l'ensemble du territoire des trois pays.