Le moteur franco-allemand va-t-il redémarrer après l'élection au forceps de Friedrich Merz ?

16/05/2025 à 18:04

Friedrich Merz a été élu de justesse par le Bundestag comme nouveau chancelier. En effet, pour la première fois dans l’histoire de l’Allemagne moderne, un chancelier a dû attendre le second tour pour être élu par son Parlement. Sa grande coalition formée entre son parti chrétien-démocrate, la CDU, et les sociaux-démocrates du SPD, s’est montrée plus fragile que prévu et avec peu de marge de manœuvre. Pourtant, avant même son élection, Friedrich Merz avait fait voter un plan massif d’investissement de 1000 milliards d’euros dans les infrastructures et la défense. Une initiative bien accueillie en Europe et notamment par la France d’Emmanuel Macron qui y voit un tournant pour relancer l’économie européenne. Le moteur franco-allemand est-il en train de redémarrer avec ce nouveau duo que certains baptisent déjà “Merzcron” ?