"Le Mondial 2022 se déroulera sur un cimetière"

France 24 • 24/02/2021 à 07:45

A la Une de la presse, ce mercredi 24 février, la condamnation à 15 ans de prison de l'un des accusés du meurtre de la journaliste d'investigation maltaise Daphne Caruana Galizia. Des révélations sur la mort de plus de 6500 travailleurs immigrés sur les chantiers du Qatar, depuis l'attribution du Mondial 2022 à l'émirat, en 2010. La cascade de mises en cause de personnalités de la culture et des médias dans des affaires d'agressions sexuelles en France. Et le retour du débat franco-français sur l'écriture inclusive.