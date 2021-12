information fournie par France 24 • 17/12/2021 à 17:17

C'est un sanctuaire vert au cœur des Alpes. Le Mercantourest particulièrement connu pour être l'un des parcs de France les plus sauvages et les plus variés sur le plan des paysages. Sa situation géographique très particulière, à proximité de la Côte d'Azur, apporte des touches méditerranéennes à ces montagnes alpines. C'est aussi là que le loup a naturellement fait son retour en France en 1992 depuis l'Italie.