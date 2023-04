Le journal des biotechs : Pascal Prigent (Genfit), Jamila El Bougrini (Invest Securities)

information fournie par Boursorama • 19/04/2023 à 18:48

Dans ce numéro du Journal des biotechs, Jamila El Bougrini, analyste chez Invest Securities, passe en revue les dossiers chauds du moment : Abivax, avec l'arrivée de Marc de Garidel à la tête de la société en intérim, Lysogene, Transgene et les résultats présentés au congrès de l'AACR et enfin Nicox et l'autorisation de mise sur le marché obtenue en Chine par son partenaire local.

L'entretien est consacré à Pascal Prigent. Outre les résultats 2022 récemment dévoilés, le directeur général de Genfit détaille les programmes en cours et surtout les rendez-vous importants qui attendent la biotech, à commencer par le premier d'entre eux : la publication des premiers résultats d'Elative, la phase 3 d'elafibranor dans la PBC, prévus d'ici la fin de ce 2e trimestre.