Le Journal des biotechs : Hervé Affagard, MaaT Pharma

information fournie par Boursorama • 24/10/2024 à 10:47

Dans ce numéro hors série du Journal des biotechs, on fait le point sur les derniers développements de MaaT Pharma, avec Hervé Affagard, cofondateur et directeur général de la biotech.

Il revient notamment sur la fin du recrutement de l'essai de Phase III ARES pour MaaT013 dans le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte et explique la suite des développements attendus autour de cet actif. Il évoque le lancement commercial en Europe en cas de résultats positifs et la stratégie de la biotech aux Etats-Unis.Il détaille également les progrès réalisés sur deux autres produits : MaaT033 et MaaT034.