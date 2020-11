Le journal des biotechs : Frédéric Cren, PDG d'Inventiva, Martial Descoutures, analyste biotech (Oddo BHF)

Boursorama • 18/11/2020 à 20:25

Dans ce numéro du journal des biotechs, Martial Descoutures analyste pharma / biotech chez Oddo BHF revient sur les résultats récemment annoncés par Pfizer-BioNtech et Moderna dans la course au vaccin contre la covid-19. Que retenir des données d'efficacité ? Quelle validation de la technologie de l'ARN messager ? On fait le point avec lui.

L'entretien est consacré à Frédéric Cren, PDG et cofondateur d'Inventiva. Il revient sur les excellents résultats de Phase 2B de Lanifibranor dans la Nash et détaille le calendrier à venir et les perspectives de la biotech.