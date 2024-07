information fournie par France 24 • 04/07/2024 à 16:11

Le Hezbollah libanais a tiré jeudi 4 juillet plus de 200 roquettes et lancé des drones explosifs sur le nord d'Israël, faisant redouter une nouvelle escalade militaire dans cette région en marge du conflit dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé en représailles des installations militaires dans le sud du Liban et confirmé "qu'environ 200 projectiles et plus de 20 cibles aériennes suspectes" avaient été identifiés.