information fournie par France 24 • 28/10/2022 à 12:47

En 2021, les drogues synthétiques ont tué plus de 70 000 personnes aux Etats-Unis. Parmi elles, le fentanyl. Une substance redoutée car extrêmement puissante, même à très faible dose. Une concentration qui permet aux narcotrafiquants de la faire passer plus aisément par la frontière avec le Mexique. Reportage à Tijuana de Laurence Cuvillier et Matthieu Comin.