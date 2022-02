"Le fait de penser Europe-Afrique est assez récent"

information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 17:45

Les dirigeants européens et africains sont réunis à Bruxelles jeudi 17 et vendredi 18 février pour le 6e sommet UE-Afrique avec pour objectif de renouveler leurs relations face à la présence chinoise sur le continent. "Le fait de penser Team Europe est assez récent", explique la conseillère financière Anne-Laure Kiechel, PDG de Global Sovereign Advisory. "Historiquement, il s'agissait plutôt de relations bilatérales entre certains pays européens et certains pays africains."