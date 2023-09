Le debrief Bourse du 4 septembre : privé de Wall Street, le CAC 40 finit une nouvelle fois en baisse

information fournie par Boursorama • 04/09/2023 à 18:15

La courbe intraday du CAC 40 a une forme de pente descendante qui amène notre indice à -0,24% en clôture vers les 7.280 points et un volume tout bonnement anecdotique avec 1,6 milliard d'euros échangés. Une séance plutôt creuse donc, voire très creuse, ce qui n'est guère surprenant alors qu'il fallait faire sans les marchés américains, fermés aujourd'hui pour cause de Labor Day.

Valeurs en hausse

Eramet repart de l'avant sur le SBF 120. Vendredi, le titre du producteur de nickel et de manganèse avait été pénalisé par AlphaValue qui avait abaissé sa recommandation de "accumuler" à "alléger" à cause du risque géopolitique, avec un objectif de cours réduit de 76,50 à 68,90 euros.

ALD et Mercialys sont également bien orientés.

Sur le CAC 40, Telerpformance continue à être recherché devant Thales. Jefferies a relevé son conseil sur le groupe d'électronique et de défense de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours relevé de 140 à 160 euros. Le bureau d'études américain explique que le groupe français présente un profil désormais "plus attractif" après la réalisation de deux acquisitions qui vont lui permettre d'accélérer sa croissance.

Les biotechs continuent à animer le SRD : OSE Immuno, Valerio Therapeutics et Nanobiotix gagnent respectivement plus de 14%, 6% et 4%.

Valeurs en baisse

Décidément en ce moment pour Casino, c'est la couleur rouge qui domine, 4e séance de repli et une chute de 14,2% rien qu'aujourd'hui et un titre qui se rapproche de son plus-bas à 2,31 euros.

Sous pression mais dans une bien moindre mesure Rubis et Solutions 30 alors que Saint-Gobain termine en queue de peloton du CAC 40 devant Société Générale et Bouygues.

LG (redaction@boursorama.fr)