Le debrief Bourse du 3 juin : un début de mois timide pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 03/06/2024 à 18:00

C'est une entame de mois boursier timide pour le CAC 40 qui termine cette journée sur une progression toute symbolique de 0,06% vers les 7.998 points et un petit volume de 2,6 milliards d'euros échangés. La détente sur les rendements obligataires allège un peu l'ambiance mais les regards sont fixés en direction de la BCE et de la réunion de jeudi. L'institution devrait procéder à une première baisse de taux alors que l'inflation a bien reflué sur le Vieux continent.

La situation est contrastée sur les marchés américains avec, en fin d'après-midi, un Dow Jones en repli de 0,6% mais un Nasdaq en progrès de 0,4%. La folie GameStop reprend, avec une progression de près de 25% après que "Roaring Kitty" Keith Gill , l'influenceur boursier à l'origine de la frénésie commerciale de 2021, est retourné sur Reddit avec un message montrant un pari de 116 millions de dollars sur le distributeur de jeux vidéo en difficulté. Autre valeur en vue : Structure Therapeutics. La biotech grimpe de 64% après avoir publié des résultats encourageants portant sur son candidat-médicament oral contre l'obésité.

Valeurs en hausse

Toujours volatil, Emeis signe une troisième séance de progression et domine le SBF 120.

Belle séance aussi pour les équipementiers automobiles à l'image d'Opmobility et Forvia.

Carrefour finit en tête du CAC 40 avec Teleperformance, Publicis Groupe et Orange.

Enfin sur le SRD, la biotech Genfit poursuit son envolée et grimpe désormais de près de 60% en un mois.

Valeurs en baisse

C'est une nouvelle séance de forte correction pour Atos. Le groupe a reçu deux offres "révisées" de restructuration financière. L'une d'EPEI, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, allié au fonds Attestor, l'autre de Onepoint, premier actionnaire de l'entreprise avec environ 11% du capital, dans un consortium comptant également la société d'investissement de l'homme d'affaires Walter Butler, l'entreprise Econocom, et un groupe de "certains créanciers" d'Atos. "La mise en œuvre des propositions entraînera dans tous les cas de figure une dilution massive des actionnaires actuels d'Atos", a prévenu le groupe informatique français, ce qui explique la réaction boursière du jour.

Soitec, ID Logistics et Viridien reculent également.

Sur le CAC 40, c'est TotalEnergies qui manquait de carburant. Le groupe multiénergies est pénalisé par la glissade marquée du Brent qui repasse sous les 80 dollars le baril, à moins de 78,50 dollars.

Société Générale (NDLR : maison mère de Boursorama), Dassault Systèmes et L'Oréal complètent le groupe des plus forts replis sur l'indice principal.

LG (redaction@boursorama.fr)