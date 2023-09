Le debrief Bourse du 21 septembre : le CAC 40 enfonce les 7.300 points après un discours hawkish de la Fed

information fournie par Boursorama • 21/09/2023 à 18:01

Le discours jugé «hawkish» de la Fed pèse sur les marchés et entraine l'ensemble des places boursières en repli pour cette séance.

La Réserve fédérale a choisi de maintenir les taux inchangés à l'issue de la réunion, mais elle laisse entendre une potentielle hausse à nouveau d'ici la fin de l'année et d'un maintien des taux au-delà des 5% d'ici 2024.

D'un autre côté, la Banque d'Angleterre a décidé également de maintenir ses taux à 5,25%, après les avoir augmentés pendant 14 sessions consécutives.

Puis les prix du pétrole repartent à la hausse après l'annonce de restrictions russes sur les exportations.

La Bourse de Paris accentue sa baisse avec un repli de 1,59% vers les 7.213 points, dans des volumes d'échanges de 3,3 milliards d'euros à la clôture.

On continue sur l'indice phare, et on retrouve encore une fois en tête, Renault qui continue sa progression et reste la seule valeur bien orientée sur cette journée avec Orange.

En revanche, en ce qui concerne les dernières places du CAC 40, on note la présence d'Hermès, qui enregistre une baisse de 5,85%, marqué par l'analyse d'Oddo BHF, qui a abaissé sa recommandation à "neutre" tout en réduisant son objectif de cours à 1.967 euros.



Juste derrière se trouve EssilorLuxottica avec une contreperformance de 3,38%, suivi de Airbus, Safran et L'Oréal.

Sur le SBF 120, CGG est lanterne rouge pour la deuxième fois de suite avec une chute de 8,33%, Rémy Cointreau rétrograde en dessous des 123 euros puis Voltalia est également en territoire négatif.

A l'inverse, les valeurs bien orientées avec une légère progression sont Bénéteau, SES et X-FAB Silicon.

Pour terminer, la Bourse de New York est elle aussi en repli, -1,25% pour le Nasdaq et -0,57% pour le Dow Jones, pendant que les taux de rendement des bons du Trésor à 2 ans et à 10 ans ont atteint des sommets pluriannuels.

