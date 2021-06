Le debrief Bourse du 15 juin : le CAC 40 toujours plus haut

Boursorama • 15/06/2021 à 17:54

Les perspectives de reprise économique de plus en plus nettes prennent le pas sur la prudence de mise à la veille des décisions de la Fed, d'autant qu'aucune annonce ne devrait être faite, et la banque centrale américaine devrait laisser sa monétaire inchangée...

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,35% vers les 6639 points.

Valeurs en vue

Air Liquide est en tête de l'indice : +2,61%. HSBC a relevé sa recommandation sur le titre à «acheter» contre «conserver» et remonte son objectif de cours à 166 euros contre 148 euros. A noter que le titre a signé un record en séance à 145 euros.

Schneider Electric et Legrand sont également en hausse, et gagnent respectivement 1,98% et 1,57%.

Le luxe s'offre lui aussi une belle séance, avec l'Oréal notamment qui continue de progresser +0,75% et atteint un nouveau plus haut historique en séance.

Airbus gagne 0,69%, le titre est soutenu par une note de Berenberg qui relève son objectif de cours à 140 euros contre 110. L'autre catalyseur haussier c'est cette information selon laquelle l'Union européenne et les Etats-Unis vont suspendre pendant 5 ans les droits de douane punitifs mis en place dans le cadre du conflit de 17 ans opposant Airbus et Boeing sur leurs subventions publiques respectives.

A l'inverse, ArcelorMittal poursuit son repli, plus forte baisse de l'indice : -4,23%

Le segment automobile est également en baisse. Renault qui après s'être offert une séquence haussière lâche 1,67%.

Tout comme la foncière Unibail-Rodamco-Westfield qui perd 0,85%.

Sur le SBF 120, Virbac brille porté par les analystes de Bloomberg, sur les neuf en charge du suivi du titre, 5 sont à l'achat, 3 à «conserver» et un à «neutre», avec un objectif de cours moyen de 272,75 euros.

Rexel s'offre une quatrième séance consécutive de hausse.

A l'opposé, CGG recule après avoir été porté par la progression des cours du pétrole. Dans le segment matières premières, Eramet est également en repli.

De son côté, Solutions 30 de nouveau en baisse. Le cabinet de conseil aux investisseurs Glass Lewis invite les actionnaires de Solutions 30 à ne pas approuver les comptes de 2020. AG qui aura lieu le 30 juin.

Outre-Atlantique, la Bourse de New York a ouvert en légère baisse mardi après l'annonce d'un recul plus important que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis en mai.

