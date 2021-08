Le débat africain : quels obstacles au leadership des femmes au Togo ?

information fournie par France 24 • 09/08/2021 à 11:55

Les femmes sont au cœur du développement et du changement politique au Togo, et elles ont toujours occupé une place importante dans la vie sociale et économique du pays, bien avant même les indépendances. Dans l'opposition ou dans la mouvance au pouvoir, ce sont elles qui parviennent à mobiliser en nombre, dans la rue ou dans les urnes. Sollicitées en période de campagne électorale, elles sont ensuite trop souvent oubliées quand il s'agit de gérer les affaires politiques.