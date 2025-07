information fournie par France 24 • 01/07/2025 à 19:56

Laurent Jacobelli, député de Moselle et vice-président du Rassemblement National, est l’invité de Mardi politique. La France suffoque et Marine Le Pen réclame un plan climatisation. Le RN accuse les écologistes d’être "irresponsables". Dans le même temps, l’Assemblée nationale débat d’une motion de censure contre le gouvernement, après l’échec du conclave. Le RN ne la votera pas et se réserve pour le budget à l’automne. Une émission présentée par Roselyne Febvre et Frédéric Rivière.