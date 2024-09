information fournie par France 24 • 18/09/2024 à 10:39

LFI a déposé une procédure de destitution visant le président de la République, Emmanuel Macron. "Du folklore, mais c’est La France insoumise. Cette procédure n’a aucune chance d’aboutir", affirme Laurent Jacobelli, porte-parole et député du Rassemblement national invité de Mardi politique. Pendant ce temps, Michel Barnier poursuit toujours ses consultations en vue de former un gouvernement. Laurent Jacobelli estime d'ores et déjà "qu’une dissolution est inévitable et souhaitable".