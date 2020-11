France 24 • 16/11/2020 à 11:16

Laure Grisinger est bénévole pour l'association "Solidarité Saint-Bernard", qui vient en aide aux plus démunis dans le nord de Paris. Le constat qu'elle fait et le même que celui dressé par les ONG qui épaulent ceux en difficulté : la crise sanitaire a fait basculer des centaines de milliers de personnes dans la précarité et les ressources manquent pour répondre au demande.