La vulgarité, une affaire de femmes hors normes

information fournie par France 24 • 10/01/2025 à 18:16

Quel est le point commun entre Madonna, Aya Nakamura, un top léopard et une cagole marseillaise ? La vulgarité que certain·es leur attribuent. Un terme qui évoque à chacun·e des images précises et dont l’étymologie désigne "ce qui concerne la foule" mais qu’il est difficile de définir clairement. Le terme le plus simple est peut-être ce qui est "trop" ou "hors normes" mais ce qui sûr, c’est que le mot désigne surtout des femmes et que c’est ce qu’ont cherché à déterminer nos invitées, les autrices et militantes Lexie Agresti et Daria Marx, co-autrices de "Vulgaire, qui décide ?" Dans cette émission, on fait aussi un tour dans un monde où la vulgarité s’exprime souvent : la discothèque. Mais cette fois, elle est réservée exclusivement aux femmes, et à des horaires compatibles avec une vie de famille.