La traque des criminels de guerre syriens en Europe

information fournie par France 24 • 21/01/2022 à 15:45

Un ex-haut gradé des services de renseignement a été condamné à la prison à perpétuité, le 13 janvier, en Allemagne. Anwar Raslan, ancien chef des interrogatoires d’un centre de détention à Damas, a été reconnu coupable de 4 000 cas de torture et de 27 décès de détenus, un an après la première condamnation d’un de ses subordonnés. Le chemin vers la justice a été long pour les victimes et leurs avocats pour retrouver les anciens tortionnaires syriens venus s'installer en Europe depuis 2013.